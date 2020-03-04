Ünlü şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşk mı yaşıyor? | Video 04.03.2020 11:50

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu kimdir, kaç yaşında? Murat Boz Deren Talu sevgili mi yaş farkı kaç sorusu magazin gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı Murat Boz ile Deren Talu arasında aşk iddiaları gündeme oturdu. Aslı Enver ile kısa süre önce ilişkisi biten Murat Boz’un, Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Murat Boz'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir doğum günü partisinde Deren Talu ile yakınlaştığı iddia edildi. Murat Boz Deren Talu yaş farkı merak edilmeye başlandı. Üniversite eğitimini Los Angeles’ta alan Deren Talu, kariyerini mankenlik yolunda ilerletmeye başlamıştı.

2020'nin bir aşk bombası da Murat Boz ile Deren Talu'dan geldi. Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu ile 39 yaşındaki Murat Boz'un sevgili olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki, Murat Boz ile Deren Talu sevgili mi?

Şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun mimar Efe Kesgün, doğum gününü partisinde yakınlaştığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde annesi Defne Samyeli ile doğum günü partisine katılan Deren Talu arkadaşları aracılığıyla şarkıcı Murat Boz'la tanıştı.

Partide birlikte zaman geçiren ikili arkadaşlıklarını ileri noktaya taşıdı. Yeni bir ilişkiye başlayan çift birlikteliklerini bir süre gizli tutma kararı aldı.

MURAT BOZ DEREN TALU YAŞ FARKI KAÇ?

Deren Talu, 23 yaşında iken Murat Boz ise 39 yaşında. İkilinin arasında 16 yaş fark var.

MURAT BOZ DEREN TALU SEVGİLİ Mİ?

Şarkıcı Murat Boz ile Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun mimar Efe Kesgün, doğum gününü partisinde yakınlaştığı iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde annesi Defne Samyeli ile doğum günü partisine katılan Deren Talu arkadaşları aracılığıyla şarkıcı Murat Boz'la tanıştı.

Partide birlikte zaman geçiren ikili arkadaşlıklarını ileri noktaya taşıdı. Yeni bir ilişkiye başlayan çift birlikteliklerini bir süre gizli tutma kararı aldı.

Deren Talu en son Kerim Sabancı ile birlikteydi. Murat Boz, Aslı Enver'den 3.5 ay önce ayrılmıştı.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 1996 yılının Kasım ayında doğdu. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Babası aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.

Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.

Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.