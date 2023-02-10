Haberler Magazin Videoları Ünlü rapçi 72 saat sonra enkazdan çıkarıldı! İşte ilk sözleri...

Ünlü rapçi 72 saat sonra enkazdan çıkarıldı! İşte ilk sözleri...

Ünlü rapçi 72 saat sonra enkazdan çıkarıldı! İşte ilk sözleri...
10.02.2023 01:31 - Son Güncelleme: 10.02.2023 02:30

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:43
Ünlüler 'tek yürek' oldu!...
Magazin 01:05
CZN Burak'tan Taha Duymaz...
Magazin 00:33
Hakan Hatipoğlu deprem...
Magazin 00:24
Mahmut Tuncer'in doktor oğlu...
Magazin 05:45
Murat Kekilli topladığı...
Magazin 00:32
Burcu Biricik ve Selma...
Magazin 00:44
Petekkaya'nın 'enkaz...
Magazin 00:29
Derya Balta yardım kolilerini...
Magazin 00:17
CZN Burak deprem bölgesine...
Magazin 00:32
Türkiye'yi yasa boğan depremde...
Magazin 00:49
Ebru Yaşar depremzedeler için...
Magazin 01:43
Pınar'ın eşi Yağmur deprem...

Knock Out asıl adı Hikmet Ağca olan ünlü rapçi enkaz altından 72 saat sonra kurtarıldı. Sosyal medyada yaşadıklarını anlatan Knock Out sözleriyle herkesi duygulandırdı.

Magazin Videoları

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 olmak üzere meydana gelen iki büyük depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken 72 saat sonra Knock Out adıyla bilinen ünlü rapçi enkaz altından çıkarıldı. Knock Out kurtarıldıktan sonra sosyal medyadan video paylaşıp yaşadıklarını anlattı.

KISILAN SESİ DİKKAT ÇEKTİ

Depremden 72 saat sonra kurtarılan Knock Out, Instagram hesabından hikaye paylaştı. Knock Out şunları söyledi: Sevgili dostlar telefonu daha yeni elime aldım. Burası bayağı bir berbat durumda. Ben şanslı olanlardandım. 72 saat stüdyonun altındaki bodrum katında iki üç metrelik duvarın altında kaldım; ama Allah razı olsun AFAD görevlileri çıkardı. Tabii burada sizlerin etmiş olduğu dualar inanılmaz etkili oldu. Bir sürü insan aramış yazmış. Hepinizden Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi iyiyim. Burnum dahi kanamadı. Sesim biraz kısık.

SON DAKİKA