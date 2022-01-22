Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Meğer kardeşi de oyuncuymuş

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Bir İstanbul Masalın, Beyaz Gelincik, Ayla, Çocuk gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdilerde ise Onur Tuna ile başrolünü üstlendiği Mahkum dizisinde Savaş ve Barış adında iki karakteri canlandıran İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak edildi. İsmail Hacıoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi hangi oyuncu çıktı...