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Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Meğer kardeşi de oyuncuymuş

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Meğer kardeşi de oyuncuymuş
22.01.2022 01:43 - Son Güncelleme: 22.01.2022 02:02

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Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Bir İstanbul Masalın, Beyaz Gelincik, Ayla, Çocuk gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdilerde ise Onur Tuna ile başrolünü üstlendiği Mahkum dizisinde Savaş ve Barış adında iki karakteri canlandıran İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak edildi. İsmail Hacıoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi hangi oyuncu çıktı...

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Bir İstanbul Masalın, Beyaz Gelincik, Ayla, Çocuk gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Yemin adından bir kızı olan ünlü oyuncunun kardeşini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hacıoğlu'nun Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda rol alan, kendisi gibi oyuncu olan kardeşini görenler 'Yok artık' dedi.

İŞTE İSMAİL HACIOĞLU VE KARDEŞİ KARDELEN HACIOĞLU

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