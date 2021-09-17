Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den hamilelik pozu!

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Geçtiğimiz yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı dünyaya getiren oyuncu, şimdi ise üçüncü bebeği Leyla'yı kucağına almak için gün saymaya başladı. Hamileliğinde 33. haftayı bitiren oyuncu, yürüyüşe çıkamadan önce ayna karşısında verdiği bir pozu takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına 'Yine üçgen bir karın' notunu ekleyen Korel'in fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...