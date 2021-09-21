Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’den duygusal paylaşım

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel, bu evlilikten Ali ve Han adından iki evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan ve karnı burnunda verdiği pozlarla çok konuşulan ünlü oyuncu, Instagram hesabında bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Babası Tanju Korel'in Zeytin Dalı dizisindeki bir sahnesine denk gelen oyuncu, söz konusu videoyu sayfasına taşıyarak duygusal bir paylaşımda bulundu. Kaleme aldığı satırlarla takipçilerinin duygulandıran Korel, babalara da dikkat çeken tavsiyeler de bulundu. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı...