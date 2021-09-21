Haberler Magazin Videoları Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’den duygusal paylaşım

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’den duygusal paylaşım

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’den duygusal paylaşım
21.09.2021 22:50
Ana Sayfa 00:09
Meral Akşener’in ‘Mağdur’ diye...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 21. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:12
Ceyda Ateş, kızının bu...
Ana Sayfa 06:18
Esra Erol'da Gizem'den canlı...
Ana Sayfa 00:23
Tokat'ta korkutan deprem!...
Ana Sayfa 00:36
Aleyna Tilki sevgilim yok dedi...
Ana Sayfa 03:22
Kayserispor Galatasaray maçı...
Ana Sayfa 01:03
Sedanur Şen'in şüpheli...
Ana Sayfa 03:29
Ünlü futbolcudan evlilik...
Ana Sayfa 01:51
CHP destekli çetenin...
Ana Sayfa 00:15
EDHO'dan üst üste 2 dev...
Ana Sayfa 00:19
Yaz başında plajda aşka gelen...

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel, bu evlilikten Ali ve Han adından iki evlat dünyaya getirdi. Şimdilerde üçüncü bebeğine hamile olan ve karnı burnunda verdiği pozlarla çok konuşulan ünlü oyuncu, Instagram hesabında bu kez farklı bir paylaşıma imza attı. Babası Tanju Korel'in Zeytin Dalı dizisindeki bir sahnesine denk gelen oyuncu, söz konusu videoyu sayfasına taşıyarak duygusal bir paylaşımda bulundu. Kaleme aldığı satırlarla takipçilerinin duygulandıran Korel, babalara da dikkat çeken tavsiyeler de bulundu. İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı...


Magazin Videoları
SON DAKİKA