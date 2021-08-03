Haberler Magazin Videoları Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleği şaşırttı!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleği şaşırttı!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleği şaşırttı!
03.08.2021 23:14
Ana Sayfa 01:13
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 00:45
Datça açıklarında 4.1 ve 4.6...
Ana Sayfa 01:11
TSK her zaman ve her yerde...
Ana Sayfa 00:28
Pelin Öztekin derin göğüs...
Ana Sayfa 01:12
Manavgat yangınında 1...
Ana Sayfa 01:08
Kemal Kılıçdaroğlu’nun orman...
Ana Sayfa 00:52
Müge Anlı'dan seferberlik...
Ana Sayfa 00:14
Emre Kınay, Mehmetçik'e iftira...
Ana Sayfa 01:09
Yangınlarda Kozalakların...
Ana Sayfa 00:58
Artvin Yusufeli'nde yangın! 10...
Ana Sayfa 02:20
İHA'lardan nokta atışı...
Ana Sayfa 08:31
Rüzgar kabusu körüklüyor!...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği ortaya çıktı! Çukur dizisininde Yamaç Koçavalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Uzun bir süredir meslektaşı Bige Önal ile aşk yaşayan oyuncunun hayatı, merak edilip araştırılıyor. İynemli'nin gerçek mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği neymiş…


Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan İynemli'nin aslında bambaşka bir bölümden mezun olduğu ortaya çıktı. Aras Bulut İynemli, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü mezunu.

Magazin Videoları