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Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleği şaşırttı!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleği şaşırttı!
25.05.2021 01:25
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ukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği ortaya çıktı! Çukur dizisininde Yamaç Koçavalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Uzun bir süredir meslektaşı Bige Önal ile aşk yaşayan oyuncunun hayatı, merak edilip araştırılıyor. İynemli'nin gerçek mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği neymiş…


Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan İynemli'nin aslında bambaşka bir bölümden mezun olduğu ortaya çıktı. Aras Bulut İynemli, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü mezunu.
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