Ünlü model Almeda Abazi’den duygulandıran itiraf! ‘Efe doğunca babamın ölümünü kabullendim’

Ünlü model Almeda Abazi YouTube kanalında yayınladığı videoda hakkında merak edilenleri anlattı.

2017 yılında Tolgahan Sayışman ile nikah masasına oturan Almeda Abazi, 2019'da ise oğlu Efehan'ı dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı.

2008'de Miss Globe yarışmasını kazandığını, aynı yıl babasını kaybettiğini dile getiren Abazi, şu ifadeleri kullandı: "Babam vefat edince Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelme kararı aldık. Zaten artık Tiran'da duramıyordum, her şey babamı hatırlatıyordu. Oğlum Efe'nin doğduğu gün, babamın ölümünü kabul ettiğim gün oldu. Keşke daha önce doğursaymışım diyorum, hayatımı değiştirdi."