Ünlü model Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini paylaştığı video ile duyurdu

Adriana Lima bebeğinin cinsiyetini böyle duyurdu! Üçüncü kez anne olacağı müjdesini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran dünyaca ünlü model Adriana Lima, beş yıl evli kaldığı Sırp basketbolcu Marko Jaric'le 2014 yılında yollarını ayırmıştı. Marko Jaric'le yaptığı evlilikten Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric isimli iki kızı olan ünlü model, özellikle Metin Hara ve Emir Uyar'la yaşadığı aşklarla ülkemizde sık sık adından söz ettirmişti. Şimdilerde yapımcı Andre Lemmers birlikte olan Lima, hamilelik haberini Lemmers'e yatakta açıklamıştı. Lima bu kez de bebeğinin cinsiyetini takipçileri ile paylaştı.