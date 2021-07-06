Ünlü keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik sanat camiasını yasa boğdu! Muazzez Ersoy’un o sözleri yürek yaktı…

Acı haberiyle sanat camiasını yasa boğan İlyas Tetik’in son görüntüleri ortaya çıktı! Sanatçı Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ünlü keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik’in vefat ettiğini duyurmuştu. Ersoy’un İlyas Tetik ile yaptığı bir önceki paylaşımı ise dikkat çekti. Tetik'in vefatı sanat camiasını yasa boğarken, Muazzez Ersoy'un 1 hafta önce yaptığı paylaşımdaki detay yürek yaktı.

Ünlü keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik 60 yaşında hayata veda etti. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberini paylaşan Muazzez Ersoy, sosyal medya hesabında duyurdu.

"ÇOK KIYMETLİ DOSTUMU KAYBETTİM"

Ersoy, "Ne diyeceğimi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Acı haberi aldığım andan itibaren kendimde değilim. Ben sadece çok kıymetli ve değerli, üstad bir müzik adamını değil; dostumu, arkadaşımı, abimi kaybettim" ifadelerini kullandı.

BİR HAFTA ÖNCE PAYLAŞIM YAPTILAR

Yakın dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un 28 Haziran'da İlyas Tetik'le videosunu sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Birlikte kamera karşısına geçen ikiliden Muazzez Ersoy, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı: "Çok özleştik. Sizler de özlediniz, bizler de özledik. Seven dostlarımızla bir arada olmayı, onlarla hasret gidermeyi, müziği paylaşmayı. Bayramla beraber TRT müzikteyiz ve devam ediyoruz"

Ersoy'un İlyas Tetik'le bayramda beraber program yapacaklarını duyurduğu video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İlyas Tetik ile Muazzez Ersoy'un bir sonraki videoda ise 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısında prova yaptıkları görüldü.

İLYAS TETİK KİMDİR?

İlyas Tetik, 13 yaşında eline aldığı kemanı kendi kendine çalışmaya başlamış ve yıllar sonra bir virtüöz haline gelmiştir. Çocukluk yılları boyunca hayali memleketi olan İzmir'den İstanbul'a gelip bir stüdyo müzisyeni olmak olan İlyas Tetik uzun çabalardan sonra bunu başarmış ve kariyer basamaklarını tırmanmaya başlamıştı.

25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen İlyas Tetik'in yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın "Seni Sevmeyen Ölsün" adlı çok satan albümü olmuştur. Bir yandan beste çalışmalarına da ağırlık veren müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunmaktadır. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan, Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştır.

İlyas Tetik, yılların getirdiği birikimi, Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ilk solo albümü "İstanbul'da Bir Keman"da toplamış ve birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştır.