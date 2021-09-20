Ünlü isimlere sosyal medya kıyağı! Demet Özdemir mutfak tadilatını bedavaya getirdi! Tek kuruş ödemeden konfor...

Ünlü isimlere sosyal medya kıyağı! Demet Özdemir mutfak tadilatını bedavaya getirdi! Demet Özdemir mutfakta hünerlerini sergiledi. Güzel oyuncu reklam karşılığında bedavaya yenilettiği mutfağında yemek yapmak yerine katalog çekimi yaptı. Evinin dekorasyonu ve bahçesini bedavaya yenileten Özdemir, mutfağını da baştan aşağı yaptırdı.