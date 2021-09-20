Ünlü isimlere sosyal medya kıyağı! Demet Özdemir mutfak tadilatını bedavaya getirdi! Tek kuruş ödemeden konfor...

Ünlü isimlere sosyal medya kıyağı! Demet Özdemir mutfak tadilatını bedavaya getirdi! Demet Özdemir mutfakta hünerlerini sergiledi. Güzel oyuncu reklam karşılığında bedavaya yenilettiği mutfağında yemek yapmak yerine katalog çekimi yaptı. Evinin dekorasyonu ve bahçesini bedavaya yenileten Özdemir, mutfağını da baştan aşağı yaptırdı.
Oyuncu Demet Özdemir, şöhretin kaymağını yemeye devam ediyor. Güzel oyuncu, geçtiğimiz yıl Zekeriyaköy'den 4 milyon liraya aldığı evinin dekorasyonunu bedavaya getirmişti. 14 milyon takipçili Instagram hesabını şirket gibi kullanmaya başlayan Özdemir, bir mimarlık şirketiyle reklam karşılığı anlaşıp evini dekore ettirmişti.
Oyuncu, geçtiğimiz aylarda da bahçesini en pahalı mobilyalarla donatıp salıncak ve masalar koydurmuştu. Özdemir, sosyal medyadan yaptığı reklamlarla cebinden para çıkmadan güzel bir bahçeye kavuşmuştu.
TEK KURUŞ ÖDEMEDEN KONFOR
Oyuncu, son olarak evinin mutfağını elden geçirdi. Önceki gün gösterişli mutfağından pozunu paylaşan Demet Özdemir, fotoğrafının altına "Mutfak benim için evin en sıcak, keyifli kahve sohbetlerinin, eğlenceli tariflerin ortaya çıktığı büyülü ve sıcak bir alan. @lineadecormutfak sayesinde hayalim olan sıcacık ama modernlikten de çok uzaklaşmayan bir mutfağa kavuştum. #tanıtım" notunu düştü. Şöhreti sayesinde bütün evini baştan aşağı yenileten Özdemir'e "Eve çivi çaktırsan bile bedavaya getireceksin", "Şöhretin kaymağı ancak böyle yenilirdi" yorumları yapıldı.
Demet Özdemir, bahçesini de reklam yaparak ücret ödemeden dekore ettirmişti.