Umut Oğuz’un eşi herkesi şaşırttı! Büyük aşkın bir de küçük meyvesi var

Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Yağmur Öztürk, Zeynep Kumral gibi isimleri bir araya getiren, ATV'nin sevilen dizisi Başım Belada'da Pele karakterini canlandıran Umut Oğuz, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen bir çocuk babası Umut Oğuz hakkında en çok "Umut Oğuz'un eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oğuz'un ünlü isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.