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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023, 22:17 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023, 22:35

Umut Evirgen ve Alina Boz'un düğününden ilk görüntüler

Alina Boz ve Umut Evirgen'in aşkları evlilikle taçlanıyor! Çift, 5 aylık birlikteliklerini resmiyete döktü. Çiftin apar topar aldıkları bu kararın ardından bu akşam gerçekleşen düğünden kareler gelmeye başladı. Ünlü akını yaşanan organizasyonun detayları ise en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Umut Evirgen'in oldukça kabarık olan eski sevgili listesi ise sosyal medyada alay konusu oldu. Daha önce Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün gibi ünlü isimlerle birlikte olan Evirgen, son olarak Serenay Sarıkaya ile büyük bir aşka yelken açmıştı İşte çiftin düğününden kareler ve sosyal medyadan gelen eğlenceli yorumlar...

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