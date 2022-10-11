Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah ile yakalandı: Sabaha kadar...

Serenay Sarıkaya ile ayrılan Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah ile yakalandı! Tuba Büyüküstün'le aşkı bittikten sonra Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde Alina Boz'u yakın takibe almış ancak bu durumdan rahatsız olan Boz, Evirgen'i takipten çıkmıştı. Evirgen'in daha sonra oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile buluştuğu kulislerde yer almıştı. İkili gündeme gelince sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmıştı. Abdullah ve Evirgen, önceki gece Emirgan'da eğlendi, daha sonra işletmecinin evine geçti. 'Aşk var mı?' sorusuna ise bakın ne yanıt verdiler...