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Umre yolcusu! Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic maneviyata yöneldi

Umre yolcusu! Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic maneviyata yöneldi
15.12.2022 10:00

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Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, Umre’ye gidiyor. Uçak biletini paylaşan Jahovic mutluluğunu dile getirdi.

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2008 yılında Mustafa Sandal'la evlenen ve 2019 yılında boşanma kararı alan Jahovic, nafaka konularıyla geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmişti.




Aldığı nafakası çok konuşulan ve "Erkek adam gibi olmalı, çocuklarının nafakasını ödemeli" diyen 40 yaşındaki güzel Umre'ye gidiyor. Sosyal medya hesabından Medine'ye aldığı bileti paylaşan ünlü şarkıcı, protez tırnaklarını da çıkarmayı ihmal etmedi.

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