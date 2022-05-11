Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ'a geldi

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta iki ayı aşkın bir süre geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde bölgeden tahliyeler de devam ediyor. Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü, Elazığ'da getirildi. Havalimanında karşılanan Ahıska Türkleri büyük mutluluk yaşadı. Tahliye edilenler arasında yer alan Sara Esker, "Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Burada kendimizi çok güvende hissediyoruz" dedi. Gülbatu Nebiyoğlu ise, "Sanki anamdan yeni doğdum. Eğilebileydim bu yeri toprağı öperdim. Mekanıma kavuştum. Türkiye'me kavuştum" ifadelerini kullandı.