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Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ'a geldi

Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri Elazığ'a geldi
11.05.2022 00:08 - Son Güncelleme: 11.05.2022 00:17

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta iki ayı aşkın bir süre geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde bölgeden tahliyeler de devam ediyor. Ukrayna'dan tahliye edilen 180 Ahıska Türkü, Elazığ'da getirildi. Havalimanında karşılanan Ahıska Türkleri büyük mutluluk yaşadı. Tahliye edilenler arasında yer alan Sara Esker, "Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Burada kendimizi çok güvende hissediyoruz" dedi. Gülbatu Nebiyoğlu ise, "Sanki anamdan yeni doğdum. Eğilebileydim bu yeri toprağı öperdim. Mekanıma kavuştum. Türkiye'me kavuştum" ifadelerini kullandı.

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