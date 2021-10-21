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Türkücü Ceylan’ın kızı Melodi son haliyle ağızları açık bıraktı! Estetik ameliyatları onu bambaşka biri yapmış

Türkücü Ceylan’ın kızı Melodi son haliyle ağızları açık bıraktı! Estetik ameliyatları onu bambaşka biri yapmış
21.10.2021 18:13
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Türkücü Ceylan’ın kızı Melodi son haliyle ağızları açık bıraktı! Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...

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Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi son haliyle ağızları açık bıraktı! Hayatlarımıza Küçük Ceylan olarak girdi şimdi ise 47 yaşında. Küçük yaşlarda müzik kariyerine başlayan, sesi ve türküleriyle adını duyuran Ceylan Avcı, nam-ı diğer Ceylan oldukça çalkantılı ve bol değişimli bir hayat geçirdi. Son dönemdeki değişimiyle magazin dünyasının konuşulan isimleri arasında yer alan Ceylan, seslendirdiği türküler ile milyonların diline dolandı. Yalnız bu değişim sadece kendisiyle kalmadı. Kızı Melodi Bozkurt da estetikle kendini baştan yarattı. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...

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