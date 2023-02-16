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Türkiye Tek Yürek Gecesinde Sibel Can'ın Masasında Bir Konuk Vardı

Türkiye Tek Yürek Gecesinde Sibel Can'ın Masasında Bir Konuk Vardı
16.02.2023 01:13 - Son Güncelleme: 16.02.2023 01:17

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın felaketinin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Türk milleti el ele vererek birlik olurken 8 ulusal kanal da Türkiye Tek Yürek ortak yayınında bir araya geldi. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Defne Samyeli, Berk Oktay gibi isimlerin bir araya geldiği yayında bağış toplayan Sibel Can'ın kampanya sırasında yaşadığı zor anlar sosyal medyaya damga vurdu. Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural ise annesinin o hallerine kayıtsız kalamadı. Ural'ın paylaşımı hem gülümsetti hem kalpleri ısıttı.

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