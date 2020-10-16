Türkiye müjdelere doymuyor! Zonguldak'ta çifte bayram

Başkan Erdoğan, Zonguldak açıklarında bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi sonrası bölgede ek rezerv bulunduğu müjdesini de verdi. Erdoğan yeni rezervi yarın açıklayacağını söylerken, bölge halkı müjde sonrası bayram yaşadı. Zonguldaklılar büyük bir heyecan ve merakla cumartesi gününü bekliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 buçuk ay önce Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de, Tuna-1 bölgesinde sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulduğunun müjdesini verdi. Erdoğan'ın verdiği müjdeli haber, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşları sevince boğdu. 83 Milyonun tek yürek olarak büyük sevinç yaşadığı müjdeli habere, en çok sevinen ve sevinci kat kat daha fazla yaşayanlar ise rezervin kendi bölgelerinde bulunması nedeniyle Zonguldaklı vatandaşlar oldu.

YENİ MÜJDELER BEKLENİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çarşamba günü TBMM'de gurup toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülkemizin sondaj filosuna kattığı son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. Önce İstanbul'a ardından da Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak. Kanuni'nin faaliyetlerinden de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimiz keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi haberi milletimizi adeta sevince boğulmuştur. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler bekliyoruz. İnşallah Cumartesi günü Fatih Sondaj gemimize giderek çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezervi miktarını açıklayacağız" ifadelerini kullanması ile herkes merakla Cumartesi günü verilecek yeni müjdeleri ve bulunan ek rezervin miktarını öğrenmeyi bekliyor.

YENİDEN LOKOMOTİF KENT OLACAK

Erdoğan'ın müjdeli haberi sonrasında, kısa bir zaman aralığında verilen iki müjdeli haber ile sevinci çifterli yaşayan Zonguldaklı vatandaşlara Cumartesi verilecek müjdeli haberleri ve beklentilerini sordu. Zonguldak halkı, kömür madenleriyle Türkiye ekonomisini lokomotifi olan şehirlerinin doğal gaz kaynakları ile ülke ekonomisinde yeniden lokomotif kent olacağını ifade ederek, enerji konusunda dışa bağımlılığımızın azalacağını ifade ettiler.

HAYIRLI OLSUN

Zonguldaklılar, Güney Kore'de 2011'de inşa edilerek denize indirilen 6. nesil üst düzey teknolojiye sahip Fatih Gemisinden, Başkan Erdoğan'ın Cumartesi günü vereceği yeni müjdeler ile ek rezerv açıklamasını, dört gözle bekliyor. Öğrencisinden, ev hanımına, oda başkanından öğretim görevlisine, Zonguldaklı olan veya Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar, şimdiden açıklanacak müjdelerin tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.





GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR! EFSANE ŞEHİR YENİDEN DOĞACAK

Zonguldak'ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma sahibi olan Ayhan Günaydın ve eşi Canan Günaydın, "Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile gerçekten çok büyük bir heyecan yaşadık. Bu yeni müjde, hem ülkemiz hem de ilimiz için oldukça sevindiricidir. Temennimiz daha önce çıkan kaynak ile şimdi açıklanacak olan kaynağın kara ile buluşma noktasının Zonguldak olmasıdır. Ama nerden çıkacağının da o kadar önemi yok. Ülkemiz, bu gelişmenin etkisini belki şimdi değil ama2 veya 3 sene sonra görecektir. Sayın Erdoğan'ın ilk müjdesinde gözlerimiz doldu. Büyük heyecan yaşadık. Dünden beri yine çok mutlu ve heyecanlıyız. Bulunan ek rezervin yine doğalgaz olduğunu düşünüyorum. Yaşanan bu gelişmeler ve hala sahada bulunan diğer gemilerimizden de güzel haberler geleceğine inancımız tamdır. Güzel günler bizi bekliyor. Tarihteki mücadelesi ve ülkenin dört bir yanına ulaştırdığı kömür madeni ile herkesin dilindeki efsane şehir, bu gelişmeler ile yeniden doğacak yeniden" dedi.

BÜYÜK HEYECAN YAŞADIK

Karadeniz Ereğli'de bulunan Erdemir fabrikasının işçilerinden Sezgin Yaman, "İlk müjdede büyük heyecan yaşadık. Yine çok heyecanlıyız. Ülkemiz adına çok heyecanlıyız. İlimiz adına ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Verilen müjdeler ile birlikte birkaç yıl içerisinde özellikle kentimizin daha da gelişeceğini, iş imkânlarının artacağını düşünüyorum. Yeni müjdenin de, bulunan ek rezervinde doğalgaz olduğunu Tahmin ediyorum. Büyük bir mera ile Cumartesi gününü" dedi. Yaman'ın yanında bulunan iş arkadaşları da aynı kanıda olduklarını ve bulunan kaynaklar ile ülkemizin enerji konusunda dışa bağımlılığının büyük ölçüde azalacağını ifade ettiler.

GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ

Karadeniz Ereğli'de Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi 10. Sınıf Öğrencisi Burak Başer(15), "Genelde bu tür konuları pek takip etmem, ama konu enerji kaynağı ve İlimiz olunca ben de takip ediyorum. Ülkemiz v bizler için, özellikle gençler için çok sevindirici bir haber, bulunan enerji kaynakları ile belki şimdi değil ama ilerleyen dönemde dışa bağımlılığımızı bitirebiliriz. Yaşanan bu gelişmeler geleceğe daha umutla bakmamızı sağladı" dedi.

LOKOMOTİF KENT OLACAK

Aslen Bartınlı olan ancak Zonguldak'ta doğup büyüyen ev hanımı Ayten Kuru(40), "Cumhurbaşkanımızın açıklaması, ülkemiz ve milletimiz adına çok gurur verici ve sevindiricidir. Büyük mutluk yaşıyoruz. Belki bu gelişmelerin etkisini hemen hissetmeyeceğiz. Ancak birkaç yıla kadar, bulunan bu kaynakların hem ülkemize hem de milletimize katkılarını göreceğiz. Zonguldak hep kömür ile anılan ve ekonomiye büyük katkı sağlayan bir kentti. Şimdilerde bu konuda biraz geride kalsa da denizimizde bulunan yeni kaynaklar ile tekrar ülke ekonomisine katkı sunan lokomtif kentlerden biri olacaktır" şeklinde konuştu.