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Türkan Şoray’ın biricik oğluydu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın hangi ünlü oyuncu çıktı

Türkan Şoray’ın biricik oğluydu! Selvi Boylum Al Yazmalım’ın Samet’i bakın hangi ünlü oyuncu çıktı
07.05.2022 00:20 - Son Güncelleme: 07.05.2022 00:34

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Başrollerini Kadir İnanır ile Türkan Şoray'ın üstlendiği, Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Selvi Boylu Al Yazmalım'da Samet'e hayat veren çocuk oyuncunun kim olduğunu duyan şaştı kaldı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği filmde erkek çocuğu canlandıran kadın oyuncunun Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Deli Yürek ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol aldığını duyan izleyiciler, 'Yıllardır onu izlemişiz' yorumlarında bulundu. Bakın Selvi Boylum Al Yazmalım'ın küçük Samet'i kimmiş...

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