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Türk sinemasının 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik pozlar

Türk sinemasının 75'lik Sultan'ı Türkan Şoray'dan estetik pozlar
30.03.2021 10:58
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Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray estetik sonrası paylaşımlarıyla sosyal medyayı yerinden oynatmaya devam ediyor. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan'dan sonra Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray da modaya katıldı. 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın estetik operasyonu geçirdiği iddiası magazin gündeminde yerini alırken, 10 yaş birden gençleşen 75 yaşındaki Türkan Şoray'ın pandemi döneminde bıçak altına yattı ve Instagram paylaşımlarının ardı arkası kesilmedi. Şoray'ın son hali adeta genç kızları kıskandırdı.


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