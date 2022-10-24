Turabi Çamkıran'dan Survivor 2023 açıklaması! Sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya seslendi gündeme bomba gibi düştü. Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı söylemlerle sık sık gündeme gelen Turbo Turabi son olarak "Burada kimse bakire ölmez" paylaşımıyla şaşkına çevirmişti. Yeni bir paylaşımda bulunan Turabi, Survivor açıklamasıyla dikkat çekti.