Tuğba Altıntop karnı burnunda pozlarını paylaştı!

1996'da Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı yıl Rafet El Roman ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu olan Altıntop, 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Rafet El Roman ile 2003'te boşandı. Olaylı bir şekilde yollarını ayıran ikili, velayet davalarıyla o dönem uzun bir süre magazin manşetlerinde yer aldı. Boşanma sonrası bir süre ortalarda görünmeyen Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümüyle geri dönerek şarkıcılığa soyundu. Kariyerinin ilk yıllarının aksine şimdilerde magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdüren Altıntop, son paylaşımıyla gündem oldu. Kızının doğum gününe özel paylaşımlarda bulunan ünlü isim, karnı burnundaki pozlarını yıllar sonra paylaştı. Öte yandan Altıntop'un son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcı için "Bu sen olamazsın", "Kim der iki çocuk annesi" gibi yorumlarda bulundu. İşte Tuğba Altıntop'un dikkat çeken paylaşımı ve son hali...