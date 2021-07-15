Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk mı yaşıyor? Diğer oyuncular kazan kaldırdı

Tuba Büyüküstün rol arkadaşı Murat Boz ile aşk mı yaşıyor? Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına göre Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'de rol alacak olan 38 yaşındaki oyuncu Tuba Büyüküstün ile 41 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Murat Boz önceki akşam Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yedi. İkili daha sonra da Boğaz'da tekne turu yaptı. Bomba aşk iddiasıyla ilgili taraflardan gelecek yanıt merak ediliyor. Murat Boz geçtiğimiz günlerde eski aşkı Aslı Enver ile 'barışma dedikoduları'na verdiği yanıtla dikkat çekmişti.