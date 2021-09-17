‘Tü tü maşallah maşallah 40 kere maşallah’ Songül Karlı derin göğüs dekolteli paylaşımıyla yürek hoplattı!

Songül Karlı derin göğüs dekolteli paylaşımıyla yürek hoplattı! Şarkıcı Songül Karlı, imaj değiştirdi. Saçlarını kestiren ünlü şarkıcı ve sunucu Karlı, yeni imajını sosyal medya hesabında iddialı bir pozla takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Siyah derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile bir pozunu Instagram sayfasında yayınlayan Karlı, art arda paylaşımlarda bulundu. İddialı kıyafeti ile dikkat çeken Karlı, bir sonraki paylaşımını yakın çekim yaparak arka fona 'Maşallah' şarkısını ekledi. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımları...