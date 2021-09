Trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürmüştü! Irmak Arıcı çark etti özür paylaşımı dikkat çekti

Irmak Arıcı, bir ay önce trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürerek uzun süre gündem olmuş ve birçok kişinin tepkisini çekmişti. Skandal olayın ardından verdiği konserde şarkı söylemeden dakikalarca ayakta bekleyen Arıcı, bu hareketiyle de eleştirilmişti. Her iki olayla uzun süre adından söz ettiren Arıcı’dan haftalar sonra dikkat çeken bir paylaşım geldi. Instagram sayfasında paylaşımda bulunan Irmak Arıcı, özür diledi. İşte o paylaşım...

Irmak Arıcı, bir ay önce trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürdüğü anların sosyal medyada yayınlanması üzerine gündem olmuştu.

Birçok kişinin tepkisini çeken Arıcı'nın özellikle pandemi döneminde böyle bir davranışta bulunması çok eleştirilmişti.

Irmak Arıcı, daha sonra ise tepki çeken bir davranışta daha bulunmuştu. Bir gece kulübünde sahneye çıkan Irmak Arıcı, şarkı söylemek yerine dakikalarca sahnede beklemiş sonra da kulise gitmişti.

Arıcı'yı dinlemeye gelenler neye uğradığını şaşırırken genç kadının bu davranışı da tepkilere yol açmıştı.

'HER ŞEY İÇİN ÖZÜR DİLERİM'

Peş peşe tepki çeken davranışlarda bulunan Irmak Arıcı, aylar sonra özür diledi.

491 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabında paylaşımda bulunan Arıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey için özür dilerim, bugüne kadar hayal kırıklığına uğrattığım her kalp için çok üzgünüm, benim aşkım müzik beni onunla tanıdınız onunla affedersiniz biliyorum.

Ve hep söylediğim gibi her ne çıkarsa çıksın dilinizden, dillendirdiğim her şarkı sizin sayenizde büyüdü. Milyonlara ulaştı, gönlünüzden öper, çalışarak karşınıza çıkacağım der, müzikle kalmanızı umut ederim sizi seven Irmak"