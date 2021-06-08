Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi’den müjdeli haber geldi. 2019'da oğlu Efehan'ı kucaklarına alan ünlü çift, bugün ikinci kez anne-baba olma heyecanını yaşadı. Akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda özel bir hastaneye giden çift kızlarına kavuştu.

Akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda özel bir hastaneye giden Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin Alina adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abaziden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken ünlü çifte sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.