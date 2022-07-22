Haberler Magazin Videoları Tolga Çevik'e ifşa şoku! 18 yıl önce Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge ile evlenmişti videoyu görünce...

Tolga Çevik'e ifşa şoku! 18 yıl önce Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge ile evlenmişti videoyu görünce...

Tolga Çevik'e ifşa şoku! 18 yıl önce Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge ile evlenmişti videoyu görünce...
22.07.2022 16:44

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:17
Gülşen'in şarkıcı yeğeni...
Magazin 00:25
Yıldız Çağrı Atiksoy’dan...
Magazin 01:01
Mod: İntikam! Çağla Şıkel fena...
Magazin 01:16
Hakan Ural ‘’Allah var gam...
Magazin 00:27
Ebru Şahin'den peş peşe...
Magazin 05:53
Survivor Nagihan'dan Hakan...
Magazin 01:08
Fenerbahçe forma lansmanında...
Magazin 00:43
Bol filtre soslu bikinili...
Magazin 00:45
Nisa'ya akıllara zarar sözler...
Magazin 00:53
Hakan Ural’ın annesi bakın kim...
Magazin 00:40
Kapıcılar Kralı’nın kızıl...
Magazin 00:45
Sinan Çetin, 20'lik kızla...

18 yıl önce Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge ile evlenmişti... 2004 yılında dünyaevine giren Tolga Çevik ile Özge Çevik'in Tuna ve Tan adında bir kız bir de erkek evladı var. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü komedyen Tolga Çevik'in başı ifşa videosu ile dertte. Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden Tolga Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren kullanıcı, telefon, ikametgâh ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan video ile kişisel bilgileri ifşa edilen Tolga Çevik mahkemenin yolunu tuttu. İşte haberin ayrıntıları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA