Tolga Çevik'e ifşa şoku! 18 yıl önce Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge ile evlenmişti videoyu görünce...

18 yıl önce Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge ile evlenmişti... 2004 yılında dünyaevine giren Tolga Çevik ile Özge Çevik'in Tuna ve Tan adında bir kız bir de erkek evladı var. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü komedyen Tolga Çevik'in başı ifşa videosu ile dertte. Vergi Dairesinin internet sitesi üzerinden Tolga Çevik'in TC Kimlik numarasını ele geçiren kullanıcı, telefon, ikametgâh ve nüfus bilgilerinin de nasıl ele geçirileceğini anlattığı bir video çekti. Sosyal medyada yayınlanan video ile kişisel bilgileri ifşa edilen Tolga Çevik mahkemenin yolunu tuttu. İşte haberin ayrıntıları...