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Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi paylaştı gören inanamadı! Kemal Sunal’ın partnerine bakın…

Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi paylaştı gören inanamadı! Kemal Sunal’ın partnerine bakın…
22.12.2021 21:39

OTOMATİK OYNAT

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Başrolünü Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın üstlendiği, 1983 yapımı Tokatçı filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmadı üzerine gündem oldu. Filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun Instagram hesabını ziyaret eden internet kullanıcıları ise Saatçi'nin paylaşımlarını görünce şaştı kaldı. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu için "Yıllar teğet geçmiş", "Yıllara meydan okumak diye buna derim" yorumları yapıldı. İşte Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali...

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