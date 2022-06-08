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TikTok'taki son rezillik! Mükremin Gezgin isimli erkek aylarca kendisine hamile süsü verdi bebek kiralayıp doğum mizanseni yaptı

TikTok'taki son rezillik! Mükremin Gezgin isimli erkek aylarca kendisine hamile süsü verdi bebek kiralayıp doğum mizanseni yaptı
08.06.2022 15:24

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Son dakika haberleri... Sosyal medyanın son yıllardaki popüler uygulaması TikTok, her geçen gün bir ahlaksızlığa ev sahipliği yapıyor. Son örneği ise kendisine daha çok tıklasınlar diye bir erkek aylarca hamile numarası yaptı ve sonunda da doğum mizanseni düzenledi. TikTok'ta kendisine 9 aydır hamile süsü vererek geniş bir takipçi kitlesine ulaşan ve dün ameliyat masasında kurduğu operasyon mizanseniyle bir bebek dünyaya getirdiğini açıklayan Mükremin Gezgin'e tepki yağdı. Mükremin Gezgin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İşte skandal olayla ilgili son dakika detayları...

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