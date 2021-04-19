TikTok'ta skandallar bitmiyor! Çiğdem Hazar Şeker Ramazan ayında dini değerlerle dalga geçip video çekti!

Son yılların popüler uygulaması TikTok! Özellikle gençler ve 45 yaş üstü TikTok'ta bolca vakip geçirip çektikleri videoları paylaşıyorlar. Daha önce bir çok kez skandal içerikli videolarla tepkilerin hedefinde olan TikTok'ta değişen bir şey yok. Çiğdem Hazar Şeker isimli kullanıcı sözde Ramazan ayı için bir video çekti. Ancak videoda ne Ramazan ayına ne de İslam'a uygun davrandı. Açık kıyafetlerle türbeye girdi Sami Yusuf'un seslendirdiği bir ilahide ağzını oynatarak elindeki Yasin cüzüyle manasız hareketler yapıp türbe içindeki sandukaya kapandı.

Facebook, Twitter, Instagram derken Çin merkezli TikTok isimli video paylaşım platformunun popülerliği her geçen gün artıyor.

TikTok, gençler ve 45 yaş üstü tarafından sıklıkla tercih ediliyor. TikTok'ta fenomen olmak isteyenlerin yaptığı ise basit bir şarkı veya benzeri eserin müziğinin üzene playback yaparak dans etmek veya sanatçıyı takliy etmek.

Bununla birlikte toplumun birçok kesimine manasız gelen hareketler yapmak da TikTok'ta kabul edilen ve takipçi arttıran davranışlardan biri.

Ülkemizde ise aylarda TikTok'un adının karıştığı birçok skandal patladı. İlk akla gelenler yiyecek içecek üretimi yapılan imalathanelerdeki iğrençlikler olsa da toplum değerlerine ters düşen durumlar da yok değil.

Bunlara maalesef bir yenisi daha eklendi.