SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023, 16:25 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023, 17:48

TikTok Fenomeni gözaltına alındı! Para kazanmak için göğüs dekoltesiyle müstehcen yayın açan ''Laz Kızı'' evinden alındı! ''Laz kızı'' meğer hamileymiş!

TikTok adlı sosyal medya platformunda para kazanmak için göğüs dekoltesiyle müstehcen yayın açan ''Laz Kızı' isimli hesabın sahibi G.H.'nin Kartal'daki evine Ahlak Büro Amirliği ekipleri baskın yaptı. Müstehcen yayından 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen ''Laz Kızı'' isimli G. H'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. ''Laz Kızı'' G. H' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen ve 5 aylık hamile olan G. H. (35) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri sosyal medya uygulaması Tiktok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayın yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görüntülerdeki kadının para karşılığında gömleğinin düğmelerini açtığı tespit edildi. Polis şüpheli G.H.'nin Kartal'daki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan G.H., Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Ahlak Büro Amirliğinde işlemleri yapılan G.H. savcılık talimatıyla mevcutlu olarak İstanbul, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. G.H. savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere hakimliğe sevk edildi. Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla G.H.'yi serbest bıraktı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

SIRADAKİ VİDEO
Zeynep Bastık sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile dudak dudağa! Bacak, sırt ve göğüs dekolteli şuh pozlarına tepki yağdı: İddialı değil çıplak!
27.11.2023Pazartesi
Diva trende! 71 yaşındaki Bülent Ersoy ilk defa trene bildiğini söyleyip o anları paylaştı!
27.11.2023Pazartesi
9 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek paylaştı! Son hali ortalığı salladı
27.11.2023Pazartesi
15 yıllık evliliğin aşk yuvası! Yağmur Atacan ev halini yayınlayıp Pınar Altuğ’a seslendi! Zevkle döşenmiş evleri dikkat çekti
26.11.2023Pazar
Elbisesinin azizliğine uğradı! Kurtlar Vadisi'nin İnci'si Sema Şimşek’in zor anları: Podyum kabusu oldu!
26.11.2023Pazar
Bunlar da Var
TikTok’ta para kazanmak için canlı yayın açıp derin göğüs dekoltesi veren ’’Laz Kızı’’ kullanıcı adlı kadın gözaltında 01:01
Göğüs dekoltesi verip para kazanan kadın gözaltında
27.11.2023Pazartesi
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 27 Kasım 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program Youtube tek parça izle | Video haber 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (27 Kasım 2023)
27.11.2023Pazartesi
TikTok’taki ‘’Laz Kızı’’ | Sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı 01:09
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
27.11.2023Pazartesi
2. torba yasa listeleniyor! 80 maddelik torba yasa maddeleri neleri içeriyor? Erken emeklilik, Bağ-Kur prim eşitlemesi, 3600 ek gösterge, staj var mı? 03:45
2. torba yasa listeleniyor! 80 maddelik torba yasa maddeleri neleri içeriyor?
27.11.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA