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Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal mini şortuyla çok konuşuldu! Deniz paylaştı sosyal medya yıkıldı

Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal mini şortuyla çok konuşuldu! Deniz paylaştı sosyal medya yıkıldı
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Teşkilat'ın Zehra'sı Deniz Baysal mini şortuyla çok konuşuldu! Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandıran Deniz Baysal, sezon finalinin ardından eşi Barış Yurtçu ve arkadaşlarıyla tatile çıktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, tatilden yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu son olarak mini şortu ile verdiği bahçe pozlarıyla gündeme geldi. Mini şortuyla çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında yayınlayan Baysal, kısa süre içinde 300 binin üzerinde beğeni aldı. İşte Deniz Baysal'ın sosyal medyayı sallayan bahçe pozları…


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