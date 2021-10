Tekne görüntüleri sonrası Sibel Can – Emir Sarıgül aşkı yine bu görüntülerde belgelendi

Buket Aydın ile yaşadığı aşkla bir süre magazin gündeminden düşmeyen Emir Sarıgül, geçen mayıs ayında şarkıcı Sibel Can ile tekne tatilinde görüntülenmişti. Teknede çekilen görüntüler magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken bazı kişiler tarafından fotoğraflar için 'fotoşop' denilmişti. Sibel Can ile Emir Sarıgül, bir kez daha objektiflere yakalandı. İkilinin birlikte çekilen videosu, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak en az tekne görüntüleri kadar konuşuldu. İşte Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün o görüntüleri...