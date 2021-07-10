''Tavadaki ateş senden daha az yakıyor" Burcu Emersoy’un mutfaktan yaptığı paylaşıma beğeni yağdı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Burcu Esmersoy, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla yine adından söz ettirdi. Siyah derin yırtmaçlı iddialı elbisesi ile mutfakta verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Esmersoy, adeta sosyal medyayı salladı. Takipçileri, "Mutfak mutfak olalı böyle güzellik görmedi", "Tavadaki ateş senden daha az yakıyor", "Yine göz kamaştırıyorsun" yorumlarında bulundu. İşte Burcu Esmersoy'un binlerce yorum ve beğeni alan o paylaşımı…