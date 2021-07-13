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Tatil sezonunu açan Damla Çolbay’dan bikinili paylaşımlar…

Tatil sezonunu açan Damla Çolbay’dan bikinili paylaşımlar…
13.07.2021 23:43
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Başrolünü Timuçin Esen'in üstlendiği Hakimoğlu dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile yıldızı parlayan Damla Colbay, tatil sezonunu açtı. Ünlü oyuncu, tatilde verdiği iddialı pozları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Colbay, siyah bikinisi ile denizde verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı. İddialı pozlarıyla kısa sürede gündem olan Colbay'ın paylaşımında yorumları sınırlandırması ise dikkat çekti. İşte Damla Colbay'ın sosyal medyaya damga vuran o pozları…


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