Dadı dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran ve Selena'yla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, 2020'de Lalin'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçen Mayıs ayında ise Leyla adına verdikleri kızlarına kavuştu. Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal, doğum sonrası ilk paylaşımını yaptı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Kobal, kayalıkların üzerinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Formda vücuduyla dikkat çeken ünlü oyuncu, son haliyle ağızları açık bıraktı.

Sinem Kobal'ın paylaşımı, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. Takipçileri Kobal'ı iltifat yağmuruna tutarken "Kim der iki çocuk annesi", "En güzel anne" gibi yorumlarda bulundu.