Tanju Tuncel'e veda! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz Cumartesi günü hayatını kaybeden, oyuncu Tanju Tuncel, Erenköy Galip Paşa caminde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. "Geniş Aile", "Eyvah Eyvah 2" ve "Babamın Kemikleri" gibi birçok dizi ve filmde rol alan ve 83 yaşında hayatını kaybeden Tanju Tuncel'in cenazesine İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan rol arkadaşları, Tuncel'in kızı Banu Sezgin, kuzenleri ve aile dostları ile kılınan cenaze namazı sonrası Tanju Tuncel' in cenazesi Tuzla'daki Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"ÇOK YETENEKLİ VE ÖZEL BİR İNSANDI"

Oyuncu Nedim Saban, "Gerçekten çok acı, ben kendisini 2 yıl önce ziyaret etmiştim. Çok yakından, çok sevdiğim biriydi. 1978 yılında izlemiştim, o dönemden beri de sıkı hayranıyım. Aynı zamanda da bir dizide beraber oynamıştık, çok kısa bir dönem. Ne kadar şanslıyım ki son 2 yılında onu öğrencilerimle beraber ziyarete gitmiştim. Sağlıklıydı, iyiydi ama Türkiye tiyatrosu için büyük bir kayıp. Çok yetenekli ve özel bir insandı. Duyduğum kadarıyla kimseyi kırmamış hayatı boyunca, bu da bence çok önemli. Dualarım onunla." diye konuştu.

"SON GÜNLERİNDE HAK ETMEDİĞİ BİR YAŞANTISI OLDU"

Tuncel'in yakın dostu oyuncu Feriha Eyüpoğlu ise, "Ben 16 yaşındaydım, o 25 yaşındaydı, yani çocukluk arkadaşı sayılırız. Hak etmedi böyle bir ölümü. Son günlerinde hak etmediği bir yaşantısı oldu. Dünyanın en iyi insanıydı. Zarif, naif, iyi bir oyuncuydu. Hayatı çalışmakla geçti. Ama arkadaşları hep yanındaydı, yolu açık olsun Tanju'muzun. Bakım evinde yalnız kalınıyor ama arayanı soranı vardı. Tiyatrodan olsun, ailesinden olsun soranları vardı. Sezondan dolayı çoğu kişi yok İstanbul'da. Ama herkes telefonla arıyor, soruyor." dedi.

"EVDE BAKILSA BU KADAR İYİ BAKILAMAZDI"

Aile yakını Oğuz Çineli ise, Tanju Tuncel'in son zamanlarında bakım evinde kalmasını eleştiren ve ailesini sorumlu tutan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili konuştu. Çineli, "25 yıldır aileyle birlikte olan, iç içe yaşadığımız bir dostumuz. Tanju teyzemizi kaybettik, hepimiz çok üzgünüz. Evladı ve torunları, herkes çok üzgün. Uzaktan bakıldığında her şey farklı görünüyor ama öyle değil. Aile elinden gelen herşeyi yaptı. Daha önce kendi evinde yaşıyordu, orada artık mental ve fiziksel sıkıntıları olduğu için tek başına yürütememeye başladı. Yaşı da ileriydi biliyorsunuz. Bunun akabinde yanına bakıcıyı da kabul etmedi. Kabul etmedikten sonra da şu an da bulabileceğiniz, en iyi huzur evinin en iyi odasındaydı. Süit, herşeyi kendisine ait olan ve ailenin eli sürekli üstündeydi. Bu durumdayken, bunu bu kadar net bilmeyenlerin bazı hoş olmayan söylemlerde bulunması nahoş oldu. Aileyi de üzüyor, Tanju hanım şimdi duysa daha çok üzülürdü. Huzur evinde başında sürekli özel hemşire vardı. Evde bakılsa bu kadar iyi bakılamazdı." dedi. Tanju Tuncel'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Tuzla'daki Osmangazi Mezarlığında toprağa verildi.