Tamer Karadağlı kızı yaşındaki sevgilisi Iraz Yıldız ile Bebek'te! 30 yaş farkına bakın ne yanıt verdi...Bebek'te objektiflere takılan Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülenince suratı düştü. Oyuncu Tamer Karadağlı, muhabirlerin kendisine yönelttiği 30 yaş fark sorusuna verdiği tepki ile gündemde yerini aldı. "Tamer Karadağlı'nın sevgilisi Iraz Yıldız kimdir, ne iş yapıyor?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Tamer Karadağlı'nın 30 yaş küçük sevgilisi...

Usta oyuncu, piyanist Iraz Yıldız ile arasındaki yaş farkı sorusuna "Kime ne!'" diye cevap verdi. Tamer Karadağlı-Iraz Yıldız, daha sonra Elçin Sangu ve Yunus Özdiken ile buluştu.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Daha önce de sık sık birlikte görüntülenen ikilinin aşk yaşadıkları öğrenildi. Karadağlı, geçtiğimiz sene Instagram hesabından Iraz Yıldız ile birlikte çekilen bir karesini paylaşmıştı.

"ADINI ÇOK DUYACAKSINIZ"

Oyuncu, gönderisine, "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" notunu düşmüştü.

Iraz Yıldız, 1997 yılında dünyaya geldi. Piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim görmeye başladı.

2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı. 2009 yılında Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi. Yine aynı sene 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'ne çıktı. MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'ne sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katıldı ve Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi.

Iraz Yıldız, çalışmalarını 2010 yılından itibaren Bilkent Üniversitesi'nde devam ettirdi, 2015 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nden mezun oldu.