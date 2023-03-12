Haberler Magazin Videoları Taha Duymaz'ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medya: "Nasıl da çökmüş"

Taha Duymaz'ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medya: "Nasıl da çökmüş"

Taha Duymaz'ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medya: "Nasıl da çökmüş"
12.03.2023 12:01

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Taha Duymaz'ın cesedi yorgana sarılı halde bulunmuştu... Acılı anne Meryem Duymaz'ı ziyaret eden CZN Burak kahretti sosyal medyada, "Nasıl da çökmüş, nasıl da yıkılmış Allah sabır versin çok zor" , "Kadın evlat acısıyla 10 yıl yaşlanmış" yorumları yapıldı.Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketlerinin 12. gününde Taha Duymaz'ın cesedi kardeşiyle birlikte çıkarılmıştı. Hatay'da depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın ailesini ziyaret eden CZN Burak Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. CZN Burak Taha Duymaz'ın annesini paylaştıi acılı anneyi görenler kahroldu.

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