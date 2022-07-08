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SurviWAR! Acun Ilıcalı'dan seri salvo: 'Zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun?'

SurviWAR! Acun Ilıcalı'dan seri salvo: 'Zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun?'
08.07.2022 09:33

OTOMATİK OYNAT

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Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Final adaylarından biri olarak görülürken, Survivor'ı 3.olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın sevenleri, sosyal medyada adeta çılgına döndü. Sonrasında da Adem Kılıççı'nın, Acun Ilıcalı'yı Instagram'da takipten çıkardığı iddia edilirken, Acun Ilıcalı ardından oy oranlarını paylaşmıştı. Ancak Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğunun yankıları bir türlü dinmek bilmedi. Sonunda Acun Ilıcalı bugüne kadar ki en net açıklamayı yaptı

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Survivor'ın finalinin yankıları sürüyor. Nisa, 12 yılın ardından birinci olan ilk kadın yarışmacı oldu. Nisa'nın yarı finalde Batuhan'ı eleyerek finale çıkması ise bazı iddialara sebep oldu.

Batuhan'ın annesi, oğlunun hakkının yenildiğini söyleyerek torpille Nisa'nın finale çıktığını iddia etti. Bununla birlikte SMS'lerin şaibeli olduğu da iddialar arasındaydı.

Geçtiğimiz gün ise Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oy yüzdelerini paylaştı.

Ancak bunun ardından da tantana dinmeyince Ilıcalı, bu zamana kadar ki en net açıklamayı yaptı.Ilıcalı, "O kazanmış bu kazanmış bir kere bizi ilgilendiren bir konu değil bu. Oylamayı notere emanet etmişiz, seyirci de oyluyor, kazanıyor. Bence mükemmel bir sistem" dedi.

Ilıcalı, "Survivor bir atletizm yarışması değildir. Her sene söyledim bunu. yüzde 50'si ada hayatıdır, yüzde 50'si de performanstır" diye konuştu.

"Adem, Nagehan, Batuhan, bunlar zaten çok oy aldı. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri başarısız değil ki. 'Nisa niye kazandı?' Seyirci çok sevmiş…" diyen Ilıcalı, "Canlı yayın yapıyorum. Nisa yağıyor. Ben okuyamadım o gün. Zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun? Bu kız bir şekilde insanların gönlünü kazanmış. Issız bir adada bir kız, içi dışı tamamen bir" açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı sonunda açtı ağzını yumdu gözünü! Survivor bitti tantanası bitmedi 'zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun?'

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