Batuhan'ın annesi, oğlunun hakkının yenildiğini söyleyerek torpille Nisa'nın finale çıktığını iddia etti. Bununla birlikte SMS'lerin şaibeli olduğu da iddialar arasındaydı.

Geçtiğimiz gün ise Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oy yüzdelerini paylaştı.

Ancak bunun ardından da tantana dinmeyince Ilıcalı, bu zamana kadar ki en net açıklamayı yaptı.Ilıcalı, "O kazanmış bu kazanmış bir kere bizi ilgilendiren bir konu değil bu. Oylamayı notere emanet etmişiz, seyirci de oyluyor, kazanıyor. Bence mükemmel bir sistem" dedi.

Ilıcalı, "Survivor bir atletizm yarışması değildir. Her sene söyledim bunu. yüzde 50'si ada hayatıdır, yüzde 50'si de performanstır" diye konuştu.

"Adem, Nagehan, Batuhan, bunlar zaten çok oy aldı. Bu arkadaşlarımızın hiçbiri başarısız değil ki. 'Nisa niye kazandı?' Seyirci çok sevmiş…" diyen Ilıcalı, "Canlı yayın yapıyorum. Nisa yağıyor. Ben okuyamadım o gün. Zaten kimin kazanacağını anlamıyor musun? Bu kız bir şekilde insanların gönlünü kazanmış. Issız bir adada bir kız, içi dışı tamamen bir" açıklamasında bulundu.