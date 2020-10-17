Survivor'la tanınan Sabriye Şengül'ü son haliyle kimse tanıyamadı! Sosyal medya Sabriye'nin estetiklerini konuşuyor

Survivor'un Türkiye'ye tanıttığı isimlerden biri de Sabriye Şengül oldu. 2017 ve 2018 yıllarında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran 32 yaşındaki Milli sporcu Sabriye Şengül oldukça düşük bir başarı yüzdesiyle yarışmadan elenmişti. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül son olarak kafes dövüşünde rakibi Denise Kielholtz'a 32 saniyede yenilmesiyle gündeme gelmişti. Survivor Sabriye Şengül tüm Survivor yarışmacılarının estetik furyasını uydu ve kendini baştan aşağı değiştirdi. Sabriye'nin son halini görenler tanıyamadı desek yeridir.