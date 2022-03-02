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Survivor'dan elenen Yunus Emre’den çok konuşulacak itiraflar

Survivor'dan elenen Yunus Emre’den çok konuşulacak itiraflar
02.03.2022 17:58

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Geçtiğimiz hafta Survivor All Star'dan elenen Yunus Emre'nin adaya gitmeden önce katıldığı bir programda Survivor'la ilgili verdiği bilgiler sık sık gündeme geliyor. Şimdi de Sercan Yıldırım'ın sözleşmesine eklettiği özel isteğin ne olduğunu açıkladı. Yunus Emre, "Sakalı bir boyda mı bırakıyorlar yoksa sakalı az mı uzuyor?" sorusuna verdiği cevap gündemde. Emre, sakal işine kimsenin karışmadığını ve bir yerden sonra da çok fazla uzamadığını söyledi. Ayrıca Sercan Yıldırım'ın "Benim saçlarım uzuyor ama kötü görüntü veriyor. Ben sözleşmeme ekletmek istiyorum. Kazınsın istiyorum." dediğini anlattı. Yani Survivor 2020'de Yıldırım'ın saçları düzenli olarak kazınıyormuş. Gönüllülerde böyle bir sözleşme olmadığını ekledi. İşte o açıklamalar…

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