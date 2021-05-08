RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor’dan elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra gelen bomba itiraflar

Survivor’dan elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra gelen bomba itiraflar
08.05.2021 23:37
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Survivor Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti! Survivor'dan elenen Cemal Hünal ve Çağrı Atakan ortak bir video yayınladı. Eski günleri yad eden ikili, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'ın şu an Survivor'da yarışmakta olan Batuhan Karacakaya itirafları ise çok konuşuldu. İkili, yemek çalarken yakalanan Batuhan Karacakaya hakkında söyledikleriyle izleyicileri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…


Survivor'ın eski yarışmacıları Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra ortak bir video yayınladı. İkilinin çarpıcı açıklamaları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Survivor'da bu yıl ekibe erken veda eden Cemal Hünal ve Çağrı Atakan'ın Batuhan Karacakaya itirafı ise duyanları şaşkına çevirdi.

Eski günleri yad eden ikili, birlikte çektiği videoda Cemal Hünal bomba itirafta bulundu. Cemal Hünal, "En çok güldüğüm şey yemeği biz çaldık, Batuhan yakalandı" diyerek şaşkınlık yarattı.

Cemal Hünal'ın bu sözleri üzerine Çağrı Atakan ise "Abi biz çalmadık yemek şöyle şeyler söyleme" şeklinde konuştu.

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