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Survivor’da ortalık karıştı! Mert ve Ogeday tartıştı

Survivor’da ortalık karıştı! Mert ve Ogeday tartıştı
31.01.2022 21:15

OTOMATİK OYNAT

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Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya rekabet ettiği Survivor'da Mert ve Ogeday arasında yaşanan kavga merak konusu olmuştu. Fragmana damga vuran olayın detayları ortaya çıktı. Mert, Ogeday, Nisa ve Sude'nin yer aldığı tartışmada neler olduğu merak ediliyor. Oyun öncesi açıklama yapan Mert, Sude'nin ağladığını açıkladı ve detayları anlattı. Ogeday ile tartışan Mert Nisa'ya, "Senin bende bir sürü sırrın var." dedi. İşte o anlar…

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