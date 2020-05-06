Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor 2020'de hangi takımdan kim elendi! Acun Ilıcalı açıkladı...

06.05.2020 00:01

Survivor'da kim elendi? 5 Mayıs Survivor 2020'de hangi takımdan kim elendi! Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020'nin 5 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yarışmanın önceki bölümlerinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında Barış ve Berkan haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. Yarışmanın diğer adayları ise SMS oylaması sonrasın da belli oldu. Bu akşam belli olan SMS sıralamasının ardından elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki SMS sıralama sonucu nasıl? Survivor'dan kim gitti?

acunn.com: TV 8 ekranlarında Survivor'da yine eleme heyecanı yaşanıyor. Ünüler ve gönüllüler takımından bire kişi SMS sonuçları sonrasında adadan ayrılacak. Survivor'ın 2 Mayıs Cumartesi günü yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Kıran kırana süren mücadelede dokunulmazlığı ünlüler takımı kazanmıştı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımının eleme adayı Mert olmuştu. Bu hafta yarışmaya kimin veda ettiği araştırılmaya başladı. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de eleme heyecanı yaşanacak. İşte 5 Mayıs Survivor kim elendi? Survivor bu hafta kim elendi? 12. Hafta Sms sıralaması nasıl?



SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da adaya veda eden isim Aşkım oldu

Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayları gönüllüler takımından Berkan ve ünlüler takımından Mert olmuştu. Yarışmanın diğer eleme adayları ise SMS oylaması sonrası belli oldu. SMS oylamasında gönüllüler takımından Barış ve Ardahan, ünlüler takımından ise Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından bu hafta herhangi bir kadın elenmeyeceği için otomatik olarak Yasin ve Cemal Can da eleme potasına dahil oldu. Ünlüler takımından ise Mert Yunus Emre'yi, Ersin Aşkım'ı, Aycan ise Elif'i eleme adayı olarak gösterdi.

Böylece haftanın eleme adayları ünlüler takımından Yunus Emre, Elif ve Aşkım, gönüllüler takımından ise Berkan, Cemal Can ve Yasin oldu. Yarışmaya veda edecek isim henüz açıklanmadı. Acun Ilıcalı birazdan elenen ismi açıklayacak.

SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor'da haftanın SMS sıralaması ve birincisi belli oldu. Ünlüler takımından en çok SMS'i alan isimler sırasıyla Mert, Ersin ve Aycan oldu. Gönüllüler takımından ise Barış ve Ardahan en çok SMS'i alan isimler oldu.

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 12.05.2000'de İstanbul'da doğdu. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadı. 2006 yılında ailesi ile birlikte Kayseri'ye taşındı. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladı. 2010 yılında ailesi ile birlikte İstanbul'a geri döndü. 2010'dan beri İstanbul'da yaşayan Aşkım Burçe Tunay, 2013 yılında milli takım sporcusu oldu. Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyundadır.

Okuduğu Okullar:

2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

Başarıları:

Yurtiçi:

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

Yurtdışı:

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNUN GALİBİ KİM OLDU?



4 Mayıs Survivor ödül oyununda, geçen haftalarda ödül olarak verilen malikanede, yemek ve 80'ler partisi vardı. Kazanan takım güzelce dinlenme, yemek yeme, eğlenme haklarını elde etmiş oldu. Çok heyecanlı bir ödül oyunu vardı, çekişmeli giden oyunda takımlar başa baş mücadele eder hale geldi. Sonuç olarak ise Gönüllüler takımı, ödülün malikanede konaklama, seçilen yemekler ve 80'ler partisi olduğu oyunu 10-9 skoruyla kazandı. Nisa da yarışmada vardı ve kazandığı oyunlar oldu.