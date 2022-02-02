Survivor’da Gönüllüler takımı yarışmacısı Evrim Keklik sert sözler: Kaypak karakterli insanlar benim yüzüme gülmesin

Her hafta dört eleme adayının seçilerek sürgün adasına gönderildiği Survivor 2022 All Star’da Pazartesi akşamı potaya giren isim Gönüllüler takımından Evrim Keklik oldu. Takım arkadaşları tarafından sürgün adasına gönderilen Survivor Evrim, konseydeki öfkesi sürgün adasında da sürdürdü. Evrim, "Yasin Anıl'ı yazacakken beni yazdı. Ben burada asla samimiyet görmüyorum. Herkes istediğini yazabilir ama cesur bir şekilde yazsın. Korkak dövüşmesin kimse abisinin ablasının arkasına sığınmasın. Kaypak karakterli insanlar benim yüzüme gülmesin. Performans olarak dört kız da birbirimize yakınsak, herkes buraya tek tek düşecek’’ diyerek sonunda patladı.