Survivor Yunanistan’da, Marialena Roumelioti ve Sakis Katsoulis çiftine kötü haber! Ailesi 'yarışmadan çekil' dedi

TV 8 ekranlarında haftanın 6 günü izleyici karşısına çıkan Survivor'da artık final ışığı göründü. Az sayıda yarışmacının adada kalmasının ardından favoriler giderek netleşmeye başlıyor. Rekabetin ve tartışmaların eksik olmadığı Survivor Türkiye bir yana dursun, diğer bir yanda da paralel olarak Survivor Yunanistan yayın hayatına tam gaz devam ediyor ve hayli olaylı geçiyor. Hatta bu olaylar geçtiğimiz günlerde bu olaylardan biri Survivor Türkiye'ye sıçramıştı. Şimdiyse Survivor aşıkları için yeni bir iddia gündemde...

TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor'da hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın final yapmasına sayılı günler kala heyecan en üst seviyede. Fakat Survivor sadece Türkiye'de yayınlanmıyor malumunuz. Paralel olarak Yunanistan ve Romanya'da yayınlanıyor kendi ülkelerinde.

Survivor Yunanistan'da ünlüler ve savaşçılar da şampiyonluk adına çetin bir mücadele veriyor. Zira Survivor Yunanistan bizimkinin aksine hayli olaylı ve bol skandallı geçiyor.

AŞKLARI KURSAKLARINDA KALDI

Marialena Roumelioti ve Sakis Katsoulis adlı iki yarışmacının eski sevgili oldukları ortaya çıkmıştı. Onların bu bağları izleyicileri ekran başına çekiyordu.

Sakis ve Marialena'nın yarışmadaki ilk karlışması ise sosyal medyaya damgasını vurmuştu. Marialena sürekli bununla anılırken şimdi de hamilelik olayı damgasını vurdu.

Marialena Roumelioti ve Sakis Katsoulis, Survivor'a gelmeden yollarını ayırmış. Sonrasında yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Marialena'nın yüzü gözü şişmeye başlayınca doktor hamilelik testi istemişti.

Bu yapılan hamilelik testi zaten izleyiciyi şaşırtırken, test sonucunun açıklanması sırasında verdiği tepki daha büyük bir olay yaratmıştı.

Hamilelik testi negatif çıkan yarışmacı mutluluğunu fotoğraftaki gibi yaşarken birlikte olduğu erkek yarışmacı da mutluluğunu gizleyememişti.

AŞK YENİDEN

Survivor'dan önce aşklarını bitiren Sakis ve Marialena adada tekrar karşılaşınca tekrar aşk yaşamaya başladı.

ürekli el ele, diz dize olan çifte kara haber ise aileleri cephesinden geldi.

u yaşananlardan Sakis'in ailesi çok rahatsız olup hatta Sakis'in yarışmadan ayrılmasını istediklerini bildirdi. Şimdi ne olup biteceği merakla bekleniyor.

UCU BİZE DE DOKUNDU

Survivor Yunanistan, Türkiye'den daha entrikalı geçiyor desek yeridir. İşte o olayların ucu Türkiye'ye de sıçardı. Survivor Yunanistan yarışmacılarından Caroline ilan-ı aşkta bulundu ada konseyinde.

Carolina " Poyraz çok yakışıklı onunla bayrak yarışına çıkmıştık, görmek için bekleyemiyorum." açıklamasını yaptı.