Survivor Yiğit Marcus Aral ile 2018 Türkiye Güzeli aşk yaşıyor! O video her şeyi ele verdi | Video 10.03.2020 11:00

Şevval Şahin, bir yıl aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den geçtiğimiz eylül ayında ayrılmıştı. Ortaya çıkan videoya göre 21 yaşındaki Şevval Şahin, 2018 yılında katıldığı Survivor gönüllüler takımında yarışan yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başladı. Miami'de tatil yapan çiftin aşkını paylaştıkları video ele verdi! İşte Survivor Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisini çektiği ve her şeyi ele veren o video...

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, bir yıl birliktelik yaşadığı İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı sevgilisinden ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Şevval Şahin, bir yıl aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'den geçtiğimiz eylül ayında ayrılmıştı.21 yaşındaki güzel, 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen, yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başladı. Miami'de tatil yapan çiftin beraberliği Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisini çektiği videoyu Instagram hesabından yayınlamasıyla ortaya çıktı.2018 yılında katıldığı Survivor'da gönüllüler takımı adına mücadele eden Marcus'ın, Dominik macerası sadece üç hafta sürmüştü. Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, "Arkadaşım Yiğit Marcus Aral'a Survivor Türkiye'de iyi şanslar" notuyla sosyal medyada bir pozunu paylaşarak, Marcus'a destek olmuştu. Genç güzel, Syed Amir Ali Kirmani ile ilişkisine dair, "Yarışmaya katılmam için çok destek verdi, başarılı olmamı istiyor. Beni hiç kıskanmıyor" demişti.