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Survivor yarışmacısı Berna Keklikler ve sevgilisi ünlü TikToker Gilmher Croes'un yatak videosu ortaya çıktı!

Survivor yarışmacısı Berna Keklikler ve sevgilisi ünlü TikToker Gilmher Croes'un yatak videosu ortaya çıktı!
17.01.2022 18:06

OTOMATİK OYNAT

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Survivor 2022 bomba gibi başladı... Bu sezon All-Star formatıyla ekrana gelen Survivor'da son yılların en iyi yarışmacıları ve şampiyonları bir arada. Henüz ilk bölümlerden gerilim had safhaya çıktı. Bu gerilimlerin çoğunda da Berna Keklikler'in imzası vardı. Yine TV8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında şampiyon olarak şöhrete kavuşan Berna Keklikler ilk bölümden 3 vukuata imza attı. Sonrasında da kavgalarına devam etti ve edeceğe benziyor. Survivor'ın kavgacı kadını Berna Keklikler hakkında araştırma yapanlar sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Berna'nın sevgilisi kendisinden de ünlü, TikTok'ta tam 35 milyon takipçisi var.

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